По состоянию на 25 октября в медицинских организациях региона действует 2300 коек для пациентов с...

По состоянию на 25 октября в медицинских организациях региона действует 2300 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это на 634 койки больше, чем месяц назад. 93,8 процента из них занято (2157), свободны 143 койки. В связи с возросшей потребностью в специализированных койках 23 октября 5 коек было развёрнуто в Областном центре специализированных видов медицинской помощи, 25 октября − 60 коек в родильном доме Областной клинической больницы для беременных, рожениц и родильниц с подтверждённым коронавирусом. При этом в Роддоме №2 г. Владимира закрыты 20 специализированных коек для инфицированных беременных, рожениц и родильниц. Теперь это учреждение женщин с инфекционной патологией не принимает.52232 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 45 человек.Напомним, что 25 октября выявлено 312 новых случаев коронавируса, заболеваемость продолжает расти.За период наблюдения в области отмечено 2185 летальных случаев, в том числе за сутки скончались еще 8 человек.