Власти пришли к выводу, что коммунальная инфраструктура требует обновления.

Отопительный сезон стал одной из ключевых тем планёрки врио Губернатора Александра Авдеева, которую он провёл 25 октября.«Напомним, что в регионе работает 1376 котельных, 2000 километров тепловых сетей, все разрешительные документы получены», - подчеркнул его заместитель Герман Елянюшкин.Однако уже на начальном этапе не обошлось без серьёзных проблем – были значительные аварии с отключением большого количества многоквартирных домов. В Белом доме пришли к выводу, что инфраструктура требует модернизации.«Эти проблемы копились годами, и решить их разом – просто нереально. Сейчас я предлагаю вычленить ключевые вещи и сверстать долгосрочную программу модернизации системы ЖКХ. Далее будем думать об источниках финансирования. Ими могут быть инфраструктурный или бюджетный кредит, облигации, тариф, концессия, а также наши возможности», - резюмировал глава региона.