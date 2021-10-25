От постоянного дефицита места для ковидных больных Владимирскую область спасёт только специализированный инфекционный госпиталь. Его ещё только предстоит построить. Об этом сообщил врио

От постоянного дефицита места для ковидных больных Владимирскую область спасёт только специализированный инфекционный госпиталь. Его ещё только предстоит построить. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев. Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области Прорабатываем вопрос о строительстве КОВИДного госпиталя, специализированного, инфекционного. Подыскиваем площадки, делаем планировки, размещения. И сейчас буквально прорабатываем вопрос финансирования. Вопрос дорогостоящий, небыстрый, но