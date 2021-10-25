На эти цели потрачено 3,2 млн рублей.

Больницы Владимирской области оснастили 16 современными 12-канальными электрокардиографами и 9 аппаратами для холтеровского мониторирования сердечной деятельности. На эти цели потрачено 3,2 млн рублей.«В Александровскую районную больницу поступили четыре электрокардиографа, по две единицы нового оборудования – в Гороховецкую, Суздальскую и Собинскую районные больницы, по одному – в Вязниковскую, Камешковскую, Кольчугинскую, Меленковскую, Петушинскую и Уршельскую районные больницы», - уточнили в департаменте здравоохранения.Три аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности получила Александровская районная больница, по одному – Камешковская, Ковровская, Кольчугинская, Петушинская, Судогодская и Суздальская районные больницы.Местами замена оборудования стала жизненно необходимой, ведь, например, в Александрове кардиографы вышли из строя.До конца года медучреждения региона получат 9 цифровых флюорографов.