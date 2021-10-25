Погибших и пострадавших нет. Дознаватели ведомства выясняют причины случившегося.

За сутки 24 октября в Судогодском районе сгорело два частных дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Днём в деревне Костино сгорела кровля и внутренняя отделка деревянного дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекались 4 единицы техники, а также 13 человек личного состава.В 22-11 поступил звонок из деревни Улыбышево. На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось горение дома и пристройки. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На происшествие выезжали 6 единиц техники и 21 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причины случившегося.