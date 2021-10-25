Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, заблаговременно снижать скорость перед перекрестками.

В связи с ухудшением погодных условий УГИБДД УМВД России по Владимирской области рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, заблаговременно снижать скорость перед перекрестками, так как резкое торможение не позволит совершить поворот по правильной траектории. Уважаемые водители! Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Учитывая, что в темное время суток при выпадении обильного количества осадков видимость заметно снижается, водители транспортных средств должны быть предельно сконцентрированы при выполнение маневра обгона на загородных участках трасс. Пешеходы должны помнить, что выпадение осадков ухудшают видимость и затрудняют дорожное движение. В сложной ситуации водитель не всегда может применить экстренное торможение, поэтому не рискуйте, переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что водители транспортных средств уступают вам дорогу.