Увидеть во сне дерево – хороший знак.

Увидеть во сне дерево – хороший знак.Дерево во сне может символизировать множество различных вещей и иметь разные значения в зависимости от некоторых факторов – кому именно приснилось, какое конкретно дерево и как оно выглядело. Для каждого отдельного сна – своя трактовка. Однако в целом можно составить общую картину такого сна.Изначально дерево символизирует жизненный путь человека. Он начинается с корней, то есть с рода – предков, и движется вверх, далеко-далеко к небу.Цветущее деревоЕсли вам приснилось цветущее дерево, то у вас однозначно есть повод радоваться, ведь это означает, что уже в ближайшем будущем вас ждет либо новое знакомство, которое, возможно, вскоре перерастет в романтические отношения. Если дерево приснилось девушке, то для нее такой сон может быть предвестником предложения руки и сердца или беременности.Большое деревоБольшое дерево во сне – это знак того, что вскоре в вашей жизни начнется "белая полоса". Все будет даваться легко, без серьезных потерь и конфликтов.Залезть на деревоЕсли во сне вы не просто видите дерево, но и лезете на него, то это означает только одно – в ближайшем будущем вас ждет карьерный рост. Возможно, вы станете чуть ответственней и трудолюбивей, что обязательно поможет вам подняться наверх не только во сне, но и в реальной жизни.