Во время нерабочих дней клиенты ВТБ смогут провести регистрацию ипотеки и прав собственности на недвижимость в Росреестре в режиме онлайн. Посещение МФЦ или отделений Росреестра не ..

Во время нерабочих дней клиенты ВТБ смогут провести регистрацию ипотеки и прав собственности на недвижимость в Росреестре в режиме онлайн. Посещение МФЦ или отделений Росреестра не потребуется.Технология онлайн-передачи данных реализована на платформе экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). Электронная регистрация позволяет клиенту осуществлять все необходимые регистрационные действия без посещения МФЦ или офисов Росреестра. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обратиться к менеджеру банка, сопровождающему ипотечную сделку. Услуга предоставляется на платной основе, ее стоимость зависит от региона проведения сделки.После подписания документации по сделке банк автоматически передаст ее в Росреестр, поэтому заемщику не потребуется лично посещать МФЦ. Процесс оформления заявки займет не более 10 секунд. Сервис электронной регистрации обеспечивает сохранность персональных данных клиентов, так как при передаче информации в Росреестр используется защищенный канал. Технические ошибки при пересылке данных исключены.«Электронная регистрация максимально сокращает время на оформление документов. Наши клиенты, как розничные, так и партнеры из строительной отрасли, могут пройти один из важнейших этапов совершения наиболее востребованных видов сделок в Росреестре без посещения МФЦ. Это особенно актуально в связи с новой волной пандемии и введением дополнительных мер, направленных на снижение заболеваемости – так, в ряде регионов МФЦ временно ограничит прием населения. Кроме того, для заемщиков, которые только оформляют ипотечный кредит и хотят максимально упростить этот процесс, при использовании онлайн-регистрации действует дополнительный дисконт к ставке. За счет цифрового формата сервис пользуется повышенным спросом у клиентов - в ВТБ уже сегодня доля ипотечных сделок с его использованием составляет порядка 60%, при этом в сегменте рефинансирования она достигает почти 100%», - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.ВТБ стремится максимально упростить процессы покупки недвижимости для своих клиентов. Уже сегодня заемщикам доступен целый ряд электронных сервисов, позволяющих провести сделку по ипотеке дистанционно: от получения решения по жилищному кредиту до полного расчета по сделке.Клиенты ВТБ могут подавать онлайн заявление на распоряжение материнскими выплатами в пользу ипотеки. Сервис позволяет оформить документ в несколько кликов и уменьшить срок зачисления средств до двух недель благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас он доступен как в личном кабинете интернет-банка, так и в мобильном приложении ВТБ Онлайн. На онлайн-формат уже приходится 30% от общего числа заявок на распоряжение маткапиталом в пользу ипотеки, которые оформляют клиенты ВТБ.В период утвержденных президентом нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ВТБ продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети. При этом банк не сокращает для физлиц число работающих отделений. С 30 октября по 3 ноября они будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября – по индивидуальным графикам. Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию ВТБ рекомендует воспользоваться широкими возможностями интернет-банка или мобильного приложении ВТБ Онлайн, где клиентам доступно большинство финансовых операций. Все офисы банка продолжат работу с соблюдением необходимых санитарных норм.