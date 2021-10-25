Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, жители Москвы могут получать не только экстренную, но и плановую медицинскую помощь, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 1.

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, жители Москвы могут получать не только экстренную, но и плановую медицинскую помощь, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По словам Собянина, когда наблюдается пик заболеваемости ковидом, очень сложно оказывать плановую и экстренную помощь, ведь столичная система здравоохранения работает весьма напряженно – часть станций скорой помощи, поликлиник и больниц переведены на борьбу с коронавирусом. Тем не менее важное направление будет сохранено, отметил градоначальник.Также мэр Москвы подчеркнул, что онкологическая помощь даже в самых сложных ситуациях оказывается в полном объеме. "Потому что это помощь, которую нельзя отложить на завтра", – сказал Собянин.Кстати, в столице продолжается реконструкция онкологических центров, ведется строительство новых медучреждений. Так в городе появляются терапевтические центры мирового уровня. Например, недавно завершилась реконструкция Городской клинической онкологической больницы №1. Был обновлен корпус для амбулаторного лечения пациентов с онкологией.Напомним, по новому стандарту онкологической помощи в Москве организовано шесть онкоцентров, состоящих из круглосуточных стационаров, патоморфологических лабораторий и центров амбулаторной помощи. За каждым закреплен один-два административных округа столицы.В онкологических центрах пациент может пройти диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию и диспансерное наблюдение. Благодаря этому гораздо быстрее ставится диагноз и повышается его точность. В Москве создано свыше 1,7 тысячи коек для онкобольных.