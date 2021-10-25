На днях Владимир Путин выступил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба Валдай.

На днях Владимир Путин выступил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай".Во время своего выступления президент России ответил вопросы, волнующие большинство. В частности, российский лидер описал происходящее на мировой арене поговоркой: "Не дай бог жить в эпоху перемен". После этого он отметил, что мы уже живем в такую эпоху, хотим того или нет.По мнению Владимира Путина, социально-экономические проблемы во многих странах обострились до предела, из-за этого в последнее время начали случатся потрясения всемирного масштаба. При этом на Западе отметили, что подход России в некоторых вопросах был правильным.CNN опубликовала материал, в котором попыталась объяснить, как так получилось, что на всемирной арене за десять лет появилась более жесткая и "опасная" версия Владимира Путина. По мнению старшего продюсера CNN Люка Макги, Кремль больше не ищет одобрения Запада, который, в свою очередь, допустил увеличение агрессии в сторону Москвы, но так и не смог на нее повлиять.Также в своей статье CNN привела слова экс-командующего силами обороны Эстонии, маршала Рихо Терраса. Он сравнил Владимира Путина с уличным бойцом, который пользуется любой возможностью, как только она появляется. Помимо этого, в материале говорится о том, что Россия в период энергетического кризиса в очередной раз продемонстрировала то мощное оружие, которое у нее есть для преимущества перед Западом.