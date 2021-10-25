В Саратове назвали победителей всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против...

В Саратове назвали победителей всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». Его учредитель - холдинг ВГТРК .Всего на конкурс прислали более двухсот работ из 50 регионов страны, в финал прошли только 30. Репортаж нашего коллеги, корреспондента ГТРК "Владимир" Александра Сыпченко стал победителем в номинации "лучшее журналистское расследование". Сюжет рассказывает о том, как владимирские бизнесмены вложили деньги в строительство рынка-призрака.Александр Сыпченко:- Я хочу сказать, что такая спайка как юрист и журналист, она очень сильна, я могу об этом говорить, у меня много коллег, которые работали в органах дознания, я сам бывший дознаватель, но я пришел в журналистику и именно эту профессию я считаю своим призванием.