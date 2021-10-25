За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 34 получили ранения, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 338 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие.Так, в Коврове в субботу, 23 октября, в 3 часа ночи на улице Комсомольская 25-летний водитель автомобиля «Мицубиси» выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в столб ЛЭП, после чего опора ЛЭП упала на припаркованный автомобиль «Шевроле». В результате ДТП госпитализированы водитель а/м «Мицубиси», а также пассажиры 1997 и 1998 годов рождения.А в воскресенье, 24 октября, в14:20 в г. Муром на улице Кленовая 31-летний водитель автомобиля ВАЗ – 21703 совершил наезд на пешехода, 1977 года рождения, который переходил через проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области.