На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 октября лабораторно подтверждено 312...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 октября лабораторно подтверждено 312 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
72 - во Владимире
36 - в Гусь-Хрустальном районе
35 - в Муромском районе
33 - в Ковровском районе
15 - в Суздальском районе
15 - в Петушинском районе
14 - в Александровском районе
13 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Кольчугинском районе
12 - в Вязниковском районе
11 - в Киржачском районе
10 - в Собинском районе
10 - в Гороховецком районе
8 — в Судогодском районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Селивановском районе
3 - в Камешковском районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 60 902 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).