В понедельник, 25 октября, стартует 18 тур Первенства России среди клубов 2 подгруппы группы №2...

В понедельник, 25 октября, стартует 18 тур Первенства России среди клубов 2 подгруппы группы №2 второго дивизиона Футбольной национальной лиги. На домашней арене «Муром» из Владимирской области встретится с «Химиком» из Дзержинска Нижегородской области. Игра стартует в 18 часов на стадионе имени Виктора Лосева.Команды уже встречались в рамках 8 тура в Дзержинске. 4 сентября нижегородцы победили со счетом 2:1.После 17 туров с 16 очками «Химик» на 8 месте турнирной таблицы.«Муром» сейчас на 6 позиции с 19 очками. «Красно-чёрные» провели 15 игр: 5 побед, 4 ничьих и 6 поражений. 19 октября муромляне в гостях выиграли у «Чертаново» — 3:2, а 14-го дома у «Енисея-2» — 3:0.Завтра, 26 октября, в рамках тура владимирское «Торпедо» в Москве сыграет с «Локомотивом-Казанкой» на стадионе «Сапсан-Арена». Матч начинается в 17 часов.Фото: https://fc-tv.ru/