Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – каннабис (марихуаной)...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали мужчину по подозрению в хранении наркотического средства – каннабис (марихуаны).В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Лермонтовский проспект задержали ранее судимого 40-летнего приезжего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В ходе осмотра транспортного средства, на котором передвигался задержанный, на заднем пассажирском сиденье полицейские обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с растительным веществом зеленого цвета, общей массой 61 грамм.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – каннабис (марихуаной).Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до трех лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18