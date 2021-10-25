Депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек прокомментировал громкие заявления официального Киева о возможном нацеливании ракет Украины на нашу страну.

Депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек прокомментировал громкие заявления официального Киева о возможном нацеливании ракет Украины на нашу страну.Такие слова прозвучали ранее от внештатного советника главыофиса украинского лидера Владимира Зеленского и пресс-секретаря киевской делегации вТрехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. По словам политолога, на Москву и без того нацелено множество ракет НАТО, но политику России это никоим образом не поменяло.Заявления Арестовича Бальбек назвал ничтожными запугиваниями, а самого чиновника – недалеким. При этом он подчеркнул, что ракетная программа Незалежной хорошо разрекламирована, но сейчас представляет собой всего лишь банальное клонирование разработок СССР, передаетВ целом Бальбек с сарказмом смотрит на ракетную угрозу Киева Москве. Он пожелал Украине к тому времени, как она нацелит свои ракеты на Росси, хотя бы сохранить себя какстрану. На следующее заявление Арестовича он заранее ответил тем, что российская ПРО будет сбивать ракеты противника в момент взлета.Напомним, ранее Алексей Арестович также в случае "нападения" на Украину. Политик считает, что Москва "намекает на угрозы", чтобы заставить Киев подстраиваться под политические цели Кремля.