Специалисты отреставрировали почти все корпуса Яузской больницы.

Специалисты отреставрировали почти все корпуса Яузской больницы.В Таганском районе Москвы находится одна из старейших российских клиник. В 1878 году появилась Яузская больница, она же – Городская клиническая больница № 23 имени Давыдовского. Сейчас в состав медучреждения входят 15 корпусов. Часть этих зданий являются объектами культурного наследия.Несколько лет назад здесь началась масштабная реставрация. Специалисты приводят в порядок великолепные фасады и интерьеры исторических зданий, превращают исторические постройки в удобные и современные больничные корпуса.На данный момент отреставрированы почти все здания, кроме того, в котором раньше жил купец и промышленник Иван Баташев. Здесь провели работы по усилению конструкций строения, заменили кровельное покрытие и водосточные системы, воссоздавали слуховые окна и дымоходные трубы.Фасады корпусов были очищены от грязи и пыли, старых красочных покрытий и штукатурных слоев. Кроме того, специалисты устранили сколы и трещины, провели работы по кирпичной кладке, отреставрировали цоколь из белого камня. А еще они привели в порядок лепной декор и покрытие из метлахской плитки. Также прошла модернизация палат.Процесс реставрации контролирует столичный департамент культурного наследия. На ремонт зданий выделены средства из городского бюджета. Кстати, несмотря на ремонт, Яузская больница не прекратила свою работу."Комплексные работы по сохранению главного усадебного дома закончатся до конца 2022 года. Таким образом, все исторические здания больницы будут отреставрированы. Данные работы пройдут за счет бюджета Москвы на 2022 год", – сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.Ранее "Дни.ру" о благоустройстве территории детской городской клинической больницы (ДГКБ) № 9 имени Сперанского. Там создали комфортное пространство для отдыха и прогулок. Участок украсили цветниками, кинетическими фигурами, арт-объектами. Возле больницы также появилась спортивная площадка, установили свыше 160 фонарей и порядка 50 камер видеонаблюдения. В рамках благоустройства территории медучреждения привели в порядок и природную зону Нижнего Красногвардейского пруда.