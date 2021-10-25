«Ростелеком» ввел в эксплуатацию 16 базовых станций, установленных в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Абсолютным лидером стройки стал Гусь-Хрустальный

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию 16 базовых станций, установленных в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Абсолютным лидером стройки стал Гусь-Хрустальный район[1], где введено в строй четыре объекта. В Меленковском, Ковровском, Кольгугинском, Селивановском и Вязниковском районах[2] стройка завершена по двум населенным пунктам в каждом. В Юрьев-Польском и Камешковском районах[3] введено в эксплуатацию по