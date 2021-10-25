Одна из двух школьниц, сбитых 20 октября в Коврове 19-летним подростком на «Форде», находится в...

Одна из двух школьниц, сбитых 20 октября в Коврове 19-летним подростком на «Форде», находится в коме.Напомним, что около 13:20, обгоняя поток машин, парень сбил двух девочек на пешеходном переходе. Одна из них была госпитализирована в тяжёлом состоянии.Сейчас 12-летняя Аня лежит в реанимации одной из владимирских больниц, пишут в сообществе «Подслушано Ковров». У неё диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра. Ребёнка ввели в искусственную кому.Родители обратились за помощью к специалистам Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, которые изучают результаты анализов, консультируют семью. Врачи рекомендуют перевести пострадавшую в московскую клинику. Спецбольница готова принять девочку.«Она очень хорошо учится в школе, заняла первое место в школьной олимпиаде по истории, готовилась к городской. Играет в волейбол, занималась в секции на базе спорткомплекса «Молодежный», - охарактеризовали юную ковровчанку местные СМИ.Фото: ВК «Подслушано Ковров»