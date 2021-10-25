Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи, что обсуждали? О сетевых новостях...
Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи, что обсуждали? О сетевых новостях расскажет Мария Платанюк.
- Разминирование в Александрове
- Лестница в травматологию
- Первый снег
- Сталлоне в Вязниках
Яркое сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.
Но в начале заглянем в тик-ток "Вестей". Здесь история выжившей пенсионерки Людмилы Гущиной, которая провела в лесу 8 дней. А также - рецепты необычного варенья из Суздаля. А в инстаграме ГТРК "Владимир" - необычные маски от владимирского дизайнера. Рассмотрим в деталях.
Теперь - о происшествиях. АлексАвтоЛайф рассказывает о ДТП на улице Советской. На пешеходном переходе сбили пожилого мужчину. ГИБДД просит откликнуться очевидцев. Пользователи пишут: "мне одной показалось, что водитель положил пострадавшего в багажник?" А на улице Королёва обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Улицу Королёва оцепили. На место прибыли сотрудники всех спецслужб и специалисты по разминированию.
Судогодский паблик рассказывает о вандализме нового уровня. В парке Победы сначала перебили все лампочки в фонарях, теперь спалили единственную скамейку. И продолжение- очередной выпуск "Обратной стороны Судогды". На сей раз- бывший универмаг на улице Заречной. И здесь же свалки - вдоль дороги. Как пишут пользователи, если и дальше игнорировать крупногабаритный мусор, сложно представить, что будет с экологией.
Рейтинг проблем дополняет пост из "Подслушано в Гусе". Расселённые дома на улице Набережной в Гусь-Хрустальном. В полуразрушенных зданиях собираются подростки. Так и до беды недалеко.
"Вязники наш город" делится фото "Конец эпохи" и рассказывает о молодёжном областном марафоне добра. Волонтёры и активные жители ремонтируют лестничный спуск на Дечинский родник. В Вязниках появятся и новые лежачие полицейские. Искусственные неровности обустраивают на улице Советской. Улица Хорохонова обзаводится новым асфальтом. А это ложка дёгтя. Дорога к отделу судебных приставов. Здесь бы асфальт не помешал. Ну а далее - лестница в травматологию между Ефимьево и Севером. Кто-то ещё и срезал часть перил. Кадры Игоря Федотова.
А теперь ролик об антисанитарии в детском отделении Кольчугино. Пост выложил один из родителей.
И фото хоть глаз выколи. Видите что-нибудь на этом снимке?
Правильно, нет. Потому что нет освещения на входе в Добросельский парк со стороны Руськино.
А это уже "Подслушано Суздаль". Ремонт небольшого участка дорог на улице Пожарского, по словам автора видео, идёт уже несколько месяцев.
В регион на этой неделе пришёл первый снег. Пользователи делятся полузимними кадрами. А это снегопад в Вязниках.В ночь с 20-ого на 21-ое октября.
"Вязники наш город" Это "Кот-учёный" на посту из Вязников. Памятник - вертолёту Ми-2 в Вязниках. Арт- объект "Лягушка" - необычный арт-объект в северной столице создал выпускник Мстёрского художественного училища Матвей Корочкин. Преложив жителям северной столицы вместе запускать плоские камешки по водной глади. А дополнит картину ролик - "Сталлоне и Стетхэм приезжают в Вязники". Смотрим вместе.
По традиции - природные кадры. Видео из группы "Природа Владимирской области". Вот такой чудесный пернатый апельсин. И умывание мышонка. На это можно смотреть бесконечно, пишут пользователи. И в финале -немного живой музыки. Концерт под открытым небом в Вязниках.
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