Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи, что обсуждали? О сетевых новостях...

Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи, что обсуждали? О сетевых новостях расскажет Мария Платанюк.- Разминирование в Александрове- Лестница в травматологию- Первый снег- Сталлоне в ВязникахЯркое сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.Но в начале заглянем в тик-ток "Вестей". Здесь история выжившей пенсионерки Людмилы Гущиной, которая провела в лесу 8 дней. А также - рецепты необычного варенья из Суздаля. А в инстаграме ГТРК "Владимир" - необычные маски от владимирского дизайнера. Рассмотрим в деталях.Теперь - о происшествиях. АлексАвтоЛайф рассказывает о ДТП на улице Советской. На пешеходном переходе сбили пожилого мужчину. ГИБДД просит откликнуться очевидцев. Пользователи пишут: "мне одной показалось, что водитель положил пострадавшего в багажник?" А на улице Королёва обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Улицу Королёва оцепили. На место прибыли сотрудники всех спецслужб и специалисты по разминированию.Судогодский паблик рассказывает о вандализме нового уровня. В парке Победы сначала перебили все лампочки в фонарях, теперь спалили единственную скамейку. И продолжение- очередной выпуск "Обратной стороны Судогды". На сей раз- бывший универмаг на улице Заречной. И здесь же свалки - вдоль дороги. Как пишут пользователи, если и дальше игнорировать крупногабаритный мусор, сложно представить, что будет с экологией.Рейтинг проблем дополняет пост из "Подслушано в Гусе". Расселённые дома на улице Набережной в Гусь-Хрустальном. В полуразрушенных зданиях собираются подростки. Так и до беды недалеко."Вязники наш город" делится фото "Конец эпохи" и рассказывает о молодёжном областном марафоне добра. Волонтёры и активные жители ремонтируют лестничный спуск на Дечинский родник. В Вязниках появятся и новые лежачие полицейские. Искусственные неровности обустраивают на улице Советской. Улица Хорохонова обзаводится новым асфальтом. А это ложка дёгтя. Дорога к отделу судебных приставов. Здесь бы асфальт не помешал. Ну а далее - лестница в травматологию между Ефимьево и Севером. Кто-то ещё и срезал часть перил. Кадры Игоря Федотова.А теперь ролик об антисанитарии в детском отделении Кольчугино. Пост выложил один из родителей.И фото хоть глаз выколи. Видите что-нибудь на этом снимке?Правильно, нет. Потому что нет освещения на входе в Добросельский парк со стороны Руськино.А это уже "Подслушано Суздаль". Ремонт небольшого участка дорог на улице Пожарского, по словам автора видео, идёт уже несколько месяцев.В регион на этой неделе пришёл первый снег. Пользователи делятся полузимними кадрами. А это снегопад в Вязниках.В ночь с 20-ого на 21-ое октября."Вязники наш город" Это "Кот-учёный" на посту из Вязников. Памятник - вертолёту Ми-2 в Вязниках. Арт- объект "Лягушка" - необычный арт-объект в северной столице создал выпускник Мстёрского художественного училища Матвей Корочкин. Преложив жителям северной столицы вместе запускать плоские камешки по водной глади. А дополнит картину ролик - "Сталлоне и Стетхэм приезжают в Вязники". Смотрим вместе.По традиции - природные кадры. Видео из группы "Природа Владимирской области". Вот такой чудесный пернатый апельсин. И умывание мышонка. На это можно смотреть бесконечно, пишут пользователи. И в финале -немного живой музыки. Концерт под открытым небом в Вязниках.Ваших интересных фото и видео мы ждём по номеру вестийного What's App. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех соцсетях. Будем вместе в эфире и в сети.