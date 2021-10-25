В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.
Сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в результате отработки оперативной информации задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
В присутствии понятых при личном досмотре у фигуранта были изъяты два прозрачных пакета с порошкообразным содержимым синего цвета. Проведенное исследование показало, что в пакетах находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 9,87 грамма.
В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).