В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в результате отработки оперативной информации задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.В присутствии понятых при личном досмотре у фигуранта были изъяты два прозрачных пакета с порошкообразным содержимым синего цвета. Проведенное исследование показало, что в пакетах находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 9,87 грамма.В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).