Общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский спрогнозировал расстановку сил на политической мировой арене.

Общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский спрогнозировал расстановку сил на политической мировой арене.Политологи не один год твердят, что Украина как таковая с ее культурными ценностями и народом Америке совершенно не нужна. Незалежную грязно используют как пушечное мясо для противостояния двум мощным державам – России и Китаю.Однако если США перестанут быть заинтересованными в такой игре, Украина окажется за бортом общемировой повестки.США попросту бросят Украину, как бросили Францию. Все будет зависеть от развития отношений страны с Россией и Китаем. Помимо этого немалую роль играет ситуация в Евросоюзе. Так считает общественник и блогер Александр Мединский.Если же Китай сможет завоевать экономическое лидерство и его не задавят американские санкции, Америка будет вынуждена сворачивать ряд своих проектов, чтобы хотя бы сохранить то, что они уже имеют. В таком случае Украине проще всего будет вернуться в орбиту России. В противном случае на Украине настанет гуманитарная катастрофа.Тем временем, истеричные настроения на Украине постепенно нарастают. В Киеве заявили, что любое нападение России на Украину станет "концом российской армии и концом Российской Федерации". Такое заявление сделал нештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.