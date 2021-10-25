Ей и её семье должны предоставить квартиру не менее 44,4 квадратных метров.

Суд обязал мэрию Владимира переселить семью ветерана из аварийного жилья в благоустроенную квартиру. Иск подала городская прокуратура.Постановлением главы администрации областного центра в 2017 году многоквартирный дом № 15 по улице Гагарина признан подлежащим сносу. Срок расселения жильцов - до 25 мая 2020 года, срок сноса до 5 июня 2020 года.«Сроки вышли, квартиры не расселены, новое жильё не приобретено. В итоге владимирцы вынуждены находиться в крайне неблагоприятных условиях», - пришла к выводу городская прокуратура.Один из нанимателей - ветеран труда, в связи с чем прокурор обратился с исковым заявлением в суд в интересах её семьи. Ведомство потребовало предоставить квартиру площадью 44,4 квадратных метра.Иск удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.