В деловом центре Москва-Сити изменилась схема движения транспорта.

В деловом центре "Москва-Сити" изменилась схема движения транспорта.Каждый день в деловой центр "Москва-Сити" приезжает свыше 140 тысяч человек. 70% из них пользуются общественным транспортном. Многие отдают предпочтение такси. В столь популярном месте важно обеспечить удобство для всех пассажиров.Недавно на территории "Москва-Сити" появились зоны для ожидания машин такси со спецуказателями и отдельными номерами. Эти зоны можно найти при заказе такси в популярных приложениях. Вызвать автомобиль быстро и удобно можно и к конктерной точке.Кроме того, до делового центра стали ходить и два магистральных маршрута электробусов: М31 – от станции метро "Краснопресненская", М32 – от Белорусского вокзала. Благодаря этим маршрутам удобнее добираться до "Москва-Сити" и от Замоскворецкой, Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Электробусы курсируют каждый день с 6:00 до 00:00 с интервалом движения до 10 минут.Напомним, с 22 октября в "Москва-Сити" изменилась схема движения транспорта, благодаря чему в деловом центре значительно повысилась пропускная способность. Теперь жители и гости столицы могут с комфортном добираться до башен. Здесь появились не только стоянки для такси, но и пешеходные зоны, парковки и навигация.Тем, кто часто приезжал в деловой центр, стоит помнить, что сквозной проезд к некоторым башням теперь недоступен. Для быстрой посадки и высадки пассажиров есть 12 зон на 72 места, расположенных достаточно близко к небоскребам. Останавливаться разрешено только на пять минут.В навигации могут помочь мобильные приложения Московского транспорта: "Московский транспорт", "Помощник Москвы", "Парковки Москвы" и "Метро Москвы".Ранее "Дни.ру" о строительстве научно-делового центра в Хорошевском районе. В зоне "Большого Сити" (3-я Магистральная улица, дом 10, строение 1) появится здание в форме эллипса. Одиннадцатиэтажное строение станет доминантой этого места, которая будет просматриваться со всех эстакад. В оформлении фасада используют стекло и вставки из стемалита. Округлость здания подчеркнут гнутые ламели.