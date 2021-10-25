Жительница Гусь-Хрустального оговорила своего любовника, чтобы не выглядеть изменницей. Теперь 29-летней женщине грозит срок за ложный донос. По версии следствия обвиняемая обратилась к

Жительница Гусь-Хрустального оговорила своего любовника, чтобы не выглядеть изменницей. Теперь 29-летней женщине грозит срок за ложный донос. По версии следствия обвиняемая обратилась к правоохранителям с заявлением о привлечении к ответственности ее знакомого, который совершил преступления против ее половой свободы. Следственный комитет провел доследственную проверку. Выяснилось, что преступления против половой свободы заявительницы не было. Теперь следователи