Также с этой даты горожане старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.

Работодатели в Москве обязаны с понедельника перевести на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников, это требование не распространяется на привившихся и переболевших, а также на медиков и сотрудников стратегических отраслей. Также с 25 октября непривившиеся и не переболевшие ковидом москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим, а столичные школы могут уйти на каникулы.Согласно указу мэра, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение предусмотрено только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей. Власти рекомендуют в первую очередь переводить на удаленку не вакцинированных и не болевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.Работодателей также обязали с 25 октября предоставлять еженедельный онлайн-отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Если сведения о работниках не менялись, их повторное представление не требуется. Те, кто не выполнят требования по переводу сотрудников, подлежат привлечению к административной ответственности."С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Он пояснил, что от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошли вакцинацию. Также мэр призвал пожилых жителей столицы пройти вакцинацию от нового коронавируса, чтобы уберечь себя от болезни и сохранить привычный образ жизни без ограничений."Возобновляется необходимость для граждан старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом", - уточняется в опубликованном указе мэра столицы.Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки, также 25 октября в Москве могут начаться школьные каникулы - такое решение вправе принять образовательные учреждения по согласованию с управляющим советом школы. Для воспитанников дошкольных групп, чьи родители в силу производственной необходимости находятся в этот период на рабочих местах, будут открыты дежурные группы. Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий."В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. Этот период и так у 90% детей приходится на осенние каникулы. Также по согласованию с управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно", - рассказал собеседник агентства, отметив, что в детских садах созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются безопасные бактерицидные лампы закрытого типа.