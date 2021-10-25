Трогать руками можно и даже нужно! В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась...

Трогать руками можно и даже нужно! В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась экспозиция с копиями резных белокаменных барельефов, где каждый может прикоснуться к прекрасному.На выставке - рельефы со стен средневековых соборов Древней Руси, Дмитриевского и Георгиевского. Экспозиция оборудована для людей с нарушениями зрения и слуха. Каждый экспонат сопровождается аудиокомментарием. А для всех остальных посетителей на выставке будет возможность примерить шлем виртуальной реальности и узнать как видят мир люди с различными заболеваниями. Для инвалидов и их сопровождающих выставка бесплатна.