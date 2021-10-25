Девочке с тяжелым заболеванием из Петушинского района не выдали жизненно важное лекарство. Добиваться справедливости пришлось прокуратуре. Как установило надзорное ведомство,

Девочке с тяжелым заболеванием из Петушинского района не выдали жизненно важное лекарство. Добиваться справедливости пришлось прокуратуре. Как установило надзорное ведомство, ребенок-инвалид должен был получать препарат «метотрексат» по льготным рецептам. Принимать девочка должна была лекарство 1 раз в неделю постоянно. Оно является жизненно необходимым и замене не подлежит. Вместе с тем, в установленном порядке девочка лекарством