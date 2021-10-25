Поздно вечером 24 октября в деревне Улыбышево Судогодского района загорелся частный жилой дом. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. К приезду пожарных подразделений

Поздно вечером 24 октября в деревне Улыбышево Судогодского района загорелся частный жилой дом. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. К приезду пожарных подразделений наблюдалось горение дома и пристройки. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Судя по фото с места ЧП, деревянный дом был уничтожен полностью. Тушили пожар 6 единиц