Накануне, 24 октября в 10 часов вечера произошел пожар частного дома в деревне Улыбышево...
Накануне, 24 октября в 10 часов вечера произошел пожар частного дома в деревне Улыбышево Судогодского района.
После полученного сообщения пожарные выехали без промедления, однако к их приезду дом и пристройка уже горели открытым огнем.
Пожар был ликвидирован на площади 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.