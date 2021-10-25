Накануне, 24 октября в 10 часов вечера произошел пожар частного дома в деревне Улыбышево...

Накануне, 24 октября в 10 часов вечера произошел пожар частного дома в деревне Улыбышево Судогодского района.После полученного сообщения пожарные выехали без промедления, однако к их приезду дом и пристройка уже горели открытым огнем.Пожар был ликвидирован на площади 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.