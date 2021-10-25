На трассе под Юрьев-Польским автомобиль Волга вынесло с дороги в кювет. ДТП произошло около 11 часов 23 октября. По данным УМВД, на 38-м километре Владимир-Юрьев-Польский-Переяславль Залесский

На трассе под Юрьев-Польским автомобиль Волга вынесло с дороги в кювет. ДТП произошло около 11 часов 23 октября. По данным УМВД, на 38-м километре Владимир-Юрьев-Польский-Переяславль Залесский автомобиль с ивановскими номерами вылетел в кювет, где он перевернулся на бок. Подробностей аварии в полиции не называют. В соцсетях очевидцы ДТП сообщили, что якобы водитель был пьян. Эту