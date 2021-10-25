Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Маски сняты На подбородке, в кармане или на ухе. Как...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Маски снятыНа подбородке, в кармане или на ухе. Как соблюдают во Владимире масочный режим и что грозит за его неисполнение?- С видом на кладбищеПоле превращается... в место для захоронения. Жители Суздальского района против будущего соседства с кладбищем.- Толкачёву 100 летК столетию великого тренера. Во Владимире сегодня увековечили память Николая Толкачёва.