Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Антиковидная планка
Самая жесткая волна ковида. Почему...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Антиковидная планка
Самая жесткая волна ковида. Почему так происходит и когда удастся достигнуть планки в 80 процентов вакцинированных?
- Вальщики леса
В Муромцеве - первые межрегиональные соревнования по валке леса. Удается ли отточить это мастерство девушкам?
- Выбор за школьниками
Дебаты, предвыборная компания и неподкупный электорат. В 22 школе Владимира выбрали школьного президента.