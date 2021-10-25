Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Антиковидная планка Самая жесткая волна ковида. Почему...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Антиковидная планкаСамая жесткая волна ковида. Почему так происходит и когда удастся достигнуть планки в 80 процентов вакцинированных?- Вальщики лесаВ Муромцеве - первые межрегиональные соревнования по валке леса. Удается ли отточить это мастерство девушкам?- Выбор за школьникамиДебаты, предвыборная компания и неподкупный электорат. В 22 школе Владимира выбрали школьного президента.