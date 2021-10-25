По мнению селян, проект погоста с ними не согласован, а новые могилы могут пагубно сказаться на качестве воды во Владимире.
В Суздальском районе жители посёлка Сокол обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством кладбища вблизи домов. По мнению селян, проект погоста с ними не согласован, а новые могилы могут пагубно сказаться на качестве воды во Владимире.
Как сообщают коллеги из издания «Чеснок», территория из семи гектаров разбита на сектора, обозначены проезды, установлены столбы.
Между тем, появление некрополя в Боголюбовском сельском поселении планировалось ещё с 2010 года. Земля под захоронения обозначена в генплане муниципалитета. Документ прошёл экологическую экспертизу, а участок перевели в новую категорию земель.
Интересно, что их граница проходит вдоль водоохранной зоны Нерлинского водозабора, который снабжает часть областного центра.
Местные жители не согласны с планами властей. Они считают, что кладбище может спровоцировать множество экологических проблем. Да и само соседство с крестами для усопших их не устраивает.
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