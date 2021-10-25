По мнению селян, проект погоста с ними не согласован, а новые могилы могут пагубно сказаться на качестве воды во Владимире.

В Суздальском районе жители посёлка Сокол обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством кладбища вблизи домов. По мнению селян, проект погоста с ними не согласован, а новые могилы могут пагубно сказаться на качестве воды во Владимире.Как сообщают коллеги из издания «Чеснок», территория из семи гектаров разбита на сектора, обозначены проезды, установлены столбы.Между тем, появление некрополя в Боголюбовском сельском поселении планировалось ещё с 2010 года. Земля под захоронения обозначена в генплане муниципалитета. Документ прошёл экологическую экспертизу, а участок перевели в новую категорию земель.Интересно, что их граница проходит вдоль водоохранной зоны Нерлинского водозабора, который снабжает часть областного центра.Местные жители не согласны с планами властей. Они считают, что кладбище может спровоцировать множество экологических проблем. Да и само соседство с крестами для усопших их не устраивает.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за ситуацией и будет информировать читателей по мере её изменения.