Житель Владимира подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу Следственными...

Житель Владимира подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делуСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Владимира, обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу.По версии следствия в июне 2021 года ответчик в ходе рассмотрения гражданского дела о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг предоставил в суд в качестве доказательства заведомо подложный документ – чек безналичной оплаты, свидетельствующий о погашении долга.Как пояснил подозреваемый, он распечатал чек из мобильного приложения банка и при помощи графического редактора внес корректировку даты оплаты.В ходе судебного заседания суд признал предоставленный ответчиком документ подложным и удовлетворил иск о взыскании с него задолженности по оплате коммунальных платежей.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление следкома по Владимирской области.