За девять месяцев текущего года Владимирская таможня изъяла более трёх тысяч товаров с признаками подделки

За девять месяцев текущего года Владимирская таможня изъяла более трёх тысяч товаров с признаками подделки. Возбуждено 17 уголовных дел, составлено 1500 материалов об административных нарушениях.Всего с начала года в регион завезли 25,5 тысяч партий различных товаров. Более 2200 отправлены за пределы области. Проконтролированы 2000 электронных транзитных деклараций. Проведены 385 осмотров. Обнаружено 3 100 товаров с признаками контрафакта, а также 22 тысячи пачек сигарет, на которых отсутствовала маркировка.