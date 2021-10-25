Начальник УПОД Александр Феофилактов обратился к директорам институтов и начальникам структурных...

Начальник УПОД Александр Феофилактов обратился к директорам институтов и начальникам структурных подразделений о проведении до 15 ноября 2021 года общих собраний трудовых коллективов по выдвижению делегатов на Конференцию работников и обучающихся по выборам нового состава ученого совета ВлГУ.Заседание трудового коллектива административно-управленческого персонала состоится в эту пятницу, 29 октября 2021 года в актовом зале корпуса №1 (ул. Горького, 87). Начало в 9:00.Начальник учебно-методического управления Игорь Шеин проинформировал членов ректората о подготовке приказа об организации образовательного процесса в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.Директорам институтов поручено обеспечить переход на реализацию образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного образования с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также надлежащее качество подготовки обучающихся.