Во Владимире провели просветительскую акцию «Живая нить традиций. Владимирские рожечники». Любителей народного творчества ждала выставка предметов декоративно-прикладного искусства из

Во Владимире провели просветительскую акцию «Живая нить традиций. Владимирские рожечники». Любителей народного творчества ждала выставка предметов декоративно-прикладного искусства из разных районов области и старинных инструментов. От гармошек и даже саксофона 19-го века до жалейки, барабанки, гуслей, и конечно, рожка. Инструменты можно было не только увидеть, но и послушать, как звучат. Организаторы презентовали художественный альбом с