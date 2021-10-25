Прокуратура Петушинского района заставила чиновников обеспечить ребёнка-инвалида льготными лекарствами.

Прокуратура Петушинского района заставила депздрав обеспечить ребёнка-инвалида льготными лекарствами. Девочке, которая страдает тяжёлым заболеванием, жизненно необходим метотрексат.«Врачи рекомендовали принимать препарат по разу в неделю. Он не подлежит замене. Однако медикаменты пациентка не получала», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Бездействие чиновников вынудило семью покупать таблетки за свой счёт.По результатам проверки прокурор потребовал наладить выдачу лекарства в достаточном количестве, а также взыскать компенсацию за потраченные средства.Иск удовлетворён. Решение обращено к немедленному исполнению.