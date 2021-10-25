На переезде на улице Летне-Перевозинской (в районе дома № 31-а) - 189 км станции Владимир - будут...

На переезде на улице Летне-Перевозинской (в районе дома № 31-а) - 189 км станции Владимир - будут проводиться ремонтные работы.В связи с производством работ 26 октября с 12.30 до 15.00 проезд переезда автотранспортом будет закрыт, информирует Владимирская дистанция пути и приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства. Водителям следует позаботиться о своевременном выборе путей объезда.