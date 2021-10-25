Железнодорожники информируют о проведении работ на переезде 189 км станции Владимир на улице Летне-Перевозинской (в районе дома № 31-а) во Владимире. Работы будут производиться 26 октября с 12.30

Железнодорожники информируют о проведении работ на переезде 189 км станции Владимир на улице Летне-Перевозинской (в районе дома № 31-а) во Владимире. Работы будут производиться 26 октября с 12.30 до 15.00. В это время проезд переезда для транспорта будет полностью закрыт. Владимирская дистанция пути приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства. Напоминаем о необходимости строгого