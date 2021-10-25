По иску городской прокуратуры суд обязал администрацию переселить семью ветерана труда из...

По иску городской прокуратуры суд обязал администрацию переселить семью ветерана труда из аварийного жилья в благоустроенную квартиру.Прокуратурой г. Владимира проведена проверка соблюдения жилищного законодательства при переселении граждан из непригодного для проживания жилья.Постановлением главы администрации г. Владимира в 2017 году многоквартирный дом № 15 по ул. Гагарина признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения установлен до 25 мая 2020 года, срок сноса вышеуказанного дома - до 05 июня 2020 года. Этот дом включен в подпрограмму «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» муниципальной программы переселения.Сроки расселения истекли, однако муниципальное жилое помещение не расселено, другое жилье для граждан не приобретено, они вынуждены проживать в аварийном доме в крайне неблагоприятных условиях. Среди жителей аварийного дома оказался и пенсионер, ветеран труда, в связи с чем прокурор обратился с исковым заявлением в суд, где потребовал предоставить семье благоустроенное жилое помещение в границах города общей площадью не менее 44,4 кв. м.Иск прокурора удовлетворен, семье предоставлено жилье, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.