В Роддоме №2 во Владимире закрыты 20 мест для инфицированных женщин.

По информации департамента здравоохранения на 25 октября, в больницах Владимирской области действует 2300 коек для пациентов с коронавирусом. При этом 93,8% или 2157 мест уже занято пациентами с ковидом. Свободны - 143 койки.В связи с возросшей потребностью 23 октября пять штук было развёрнуто в Областном центре специализированных видов медицинской помощи, 25 октября − 60 коек в родильном доме ОКБ для беременных и рожениц. В Роддоме №2 во Владимире закрыты 20 мест для инфицированных женщин.