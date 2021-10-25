Подозреваемый изменял показания счетчика километража на служебном автомобиле и присваивал бензин.

Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ.Установлено, что фигурант, работавший водителем в одной из организаций, с февраля по апрель текущего года изменял показания счетчика километража на служебном автомобиле, завышая реальный пробег. В результате подозреваемый присвоил топливо на сумму около 40 000 рублей.Личность фигуранта была установлена при содействии службы безопасности организации.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.