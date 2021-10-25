По итогам народного голосования, которое проводилось Владимирской ассоциацией кулинаров, среди 78...

По итогам народного голосования, которое проводилось Владимирской ассоциацией кулинаров, среди 78 предприятий общественного питания города Владимира с 13 по 20 октября 2021 года, были награждены победители в каждой из трех представленных номинаций.В номинации «Лучшее кафе» победителем признано кафе «Полли» с результатом 591 голос и суммой баллов 2541. В ТОП-3 лучших кафе Владимире также вошли «Рынок на Студёной» (556 голосов) и «Мука» – 535 голосов.В номинации «Лучший ресторан» победитель – «Круча» (парк-отель «Вознесенская слобода»). Предприятие набрало 793 голоса, а общая сумма баллов составила 3299. На втором месте ресторан «Blackwood» – 654 голоса и ресторан «Lucky Duck» – 669 голосов.В номинации «Лучший бар» победу празднует «22А». За него было отдано 497 голосов (сумма баллов 2080). За ним следует «Ром Рум» с результатом 425 голосов, а также пивной бар «Четыре пивовара», завоевавший 365 голосов.В номинации «Лучшее сетевое заведение» первое место досталось «То-То» – 1553 голоса (сумма баллов 7006). Среди лучших сетевых владимирских заведений также оказались «Хинкальный дом» и «Лосось и кофе», сообщает Ассоциация кулинаров Владимирской области.