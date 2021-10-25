Полиция Владимира и специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима в гипермаркете «Глобус» и ТЦ «Мегаторг».

Полиция Владимира и специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима в гипермаркете «Глобус» и ТЦ «Мегаторг».В «Глобусе» представителей власти заверили, что соблюдают антиковидные ограничения. На входе проводится термометрия, на стойках информации раздают бесплатные маски, сотрудники ТЦ предупреждают посетителей о необходимости ношения СИЗов, на кассах «безмасочников» не обслуживают.В «Мегаторге» аналогичная ситуация. При входе охрана требует использовать средства защиты.«В ходе рейда установлено, что граждане часто игнорируют масочный режим, либо носят маску на подбородке. Мы проводим профилактические беседы. На ковид-диссидентов составляются протоколы, материалы передаются в суд», – подчеркнула официальный представитель Владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.Она отметила, что большинство предпринимателей, арендующих помещения в «Мегаторге», не предоставляют сведения о вакцинации сотрудников. За это им грозят штрафы.Добавим, что в ходе рейда трое владимирцев были привлечены к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.