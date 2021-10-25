Полиция Владимира и специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима в гипермаркете «Глобус» и ТЦ «Мегаторг».
Полиция Владимира и специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима в гипермаркете «Глобус» и ТЦ «Мегаторг».
В «Глобусе» представителей власти заверили, что соблюдают антиковидные ограничения. На входе проводится термометрия, на стойках информации раздают бесплатные маски, сотрудники ТЦ предупреждают посетителей о необходимости ношения СИЗов, на кассах «безмасочников» не обслуживают.
В «Мегаторге» аналогичная ситуация. При входе охрана требует использовать средства защиты.
«В ходе рейда установлено, что граждане часто игнорируют масочный режим, либо носят маску на подбородке. Мы проводим профилактические беседы. На ковид-диссидентов составляются протоколы, материалы передаются в суд», – подчеркнула официальный представитель Владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.
Она отметила, что большинство предпринимателей, арендующих помещения в «Мегаторге», не предоставляют сведения о вакцинации сотрудников. За это им грозят штрафы.
Добавим, что в ходе рейда трое владимирцев были привлечены к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.