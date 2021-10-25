Первый межрегиональный книжный фестиваль Китоврас завершился. О его интересных моментах в...

Первый межрегиональный книжный фестиваль "Китоврас" завершился. О его интересных моментах в репортаже Веры Куликовой.Три дня увлекательного путешествия! Областная научная библиотека превратилась в экспериментальную площадку. Встречи с писателями, круглые столы, различные мастер-классы. Здесь можно было научиться рисовать акварелью, сделать брошь из фетра, поучаствовать в квесте, и самое главное побывать на книжном базаре и купить новинки. От исторических романов до книг по кулинарии. Среди авторов и наши владимирские писатели. Ольга Гунина презентовала аудиокнигу для слепых и слабовидящих людей "Букет нарциссов", а журналист Андрей Филинов представил сборник стихов "Похищение Европы". Это впечатления автора от путешествий по Европе.Андрей Филинов, автор сборника:- Я постарался рассказать, какая она красивая и как близка она, Европа, нам! Что мы часть общей цивилизации. Очень своеобразная, самобытная, но часть все-таки общеевропейской цивилизации, на мой взгляд!Департамент культуры продолжил традицию - печатать альбомы к юбилеям владимирских художников. Живописцы Андрей Мочалин и Илья Савельев, скульптор Игорь Черноглазов рассказали посетителям "Китовраса", о том как создают свои произведения. Игорю Черноглазову в этом году 60! И уже тридцать лет выпускник Ташкентского театрально-художественного института работает во Владимире.Игорь Черноглазов, заслуженный художник России, скульптор:- Я решил сделать ретроспективное здесь издание, и сюда вошли не только мои скульптуры. Я как-то попытался немножечко по разделам, то есть я люблю работать в разных материалах. Тут у меня есть и дерево, и камень, и бронза, а также монументальные работы, симпозиумные.По мнению участников "Китовраса" книжный фестиваль удался и будет иметь продолжение. У Всероссийской библиотеки иностранной литературы большие планы на сотрудничество с нашей областной научной библиотекой.Мигель Паласио, заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы:- В первую очередь наша задача содействовать развитию международных контактов региональных библиотек. В первую очередь активных , деятельных и , конечно, владимирские библиотеки , в первую очередь, конечно, областная научная библиотека принадлежат к числу таких, я бы сказал флагманов библиотечного дела.То есть владимирский фестиваль может стать ежегодным и получить статус международного.Вера Куликова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"