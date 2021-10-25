Сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверили соблюдение масочного режима в гипермаркетах и торговых центрах Владимира. Каков уровень законопослушности и сознательности владимирцев? И

Сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверили соблюдение масочного режима в гипермаркетах и торговых центрах Владимира. Каков уровень законопослушности и сознательности владимирцев? И готовы ли они платить многотысячные штрафы за свою принципиальную позицию, отказываясь от ношения масок? “Забыл”, “А мне все равно”, “Я заразиться не боюсь”, “Отстаньте” – топ-4 самых популярных ответов горожан, почему они гуляют по