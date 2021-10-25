Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 60 902 владимирцев.

Во Владимирской области на 25 октября выявлено 312 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 72 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасную болезнь в 36 сл. в Гусь-Хрустальном, 35 сл. в Муромском, 33 сл. в Ковровском, 15 сл. в Петушинском, 15 сл. в Суздальском, 14 сл. в Александровском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Киржачском, 11 сл. в Киржачском, 10 сл. в Собинском, 10 сл. в Гороховецком, 8 сл. в Судогодском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный)Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 60 902 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 353 случая во Владимире, 7064 - в Гусь-Хрустальном районе, 6726 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.