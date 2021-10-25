В 2022 году финансирование программы продолжится. На эти цели выделят 16,5 млн рублей.

Во Владимирской области 16, 7 млн рублей направлено на реабилитацию и абилитацию инвалидов. В мероприятия и оказание услуг вовлечены все организации социального обслуживания, а также образовательные и медицинские учреждения.Для владимирцев с ограниченными возможностями здоровья приобретаются жилые модули для квартир сопровождаемого проживания, сенсорные комнаты, ступенькоходы, тренажёры, средства для мультимедийного представления, комплексы для проведения психологической коррекции, а также системы, обеспечивающие доступность учреждений слабослышащим и слабовидящим гражданам.«Ещё одно важное направление программы – обучение специалистов. В 2021 году повысили квалификацию 130 сотрудников, работающих в тесном контакте с людьми с ОВЗ», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.В 2022 году финансирование программы продолжится. На эти цели выделят 16,5 млн рублей.